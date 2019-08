La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo contro la Sampdoria grazie alla rete numero 100 in Serie A di Ciro Immobile, bravo a beffare Audero con un pallonetto da dentro l'area dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Tra i miglior in campo nei primi 45 minuti c'è Manuel Lazzari che, ai microfoni di Sky, ha analizzato l'andamento del match nella prima frazione: "Da quando abbiamo iniziato il ritiro il mister ci chiede di essere aggressivi, pressare alti; oggi abbiamo creato tante occasioni e speriamo di fare anche il secondo gol. La mano? Ho fatto un recupero record. Mi sono operato lunedì, oggi è domenica ed è un miracolo riuscire a giocare" ha dichiarato l'esterno biancoceleste.