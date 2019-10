Lazio, Lazzari: "Battere il Rennes per riscattare il ko di Cluj"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari,ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dall'inizio della sfida con il Rennes: "Incontriamo una squadra forte e insidiosa, abbiamo fatto un passo falso a Cluj che ci obbliga a prenderci i tre punti stasera e sbloccare la situazione del girone. Non è come la Serie A, in Europa non c'è la stessa tattica, troviamo molti più spazi ma serve concentrazione per evitare che ci puniscano. Il Rennes è una squadra fisica con grande qualità di corsa, dobbiamo farci trovare pronti per portare a casa la vittoria".