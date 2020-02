Lazio, Lazzari e Jony mai assieme dal 1'? Inzaghi ci pensa: "Domani potrebbe accadere"

vedi letture

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro il Bologna, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Lazzari e Jony mai schierati insieme? Nelle ultime partite, senza Lulic, abbiamo perso fisicità che abbiamo compensato con Marusic. Domani potrebbe essere che giochino tutti e due. Abbiamo anche Lukaku che in settimana non ha saltato alcuna seduta: se sta bene ci può dare una mano. Se ha novanta minuti? È tornato da dieci giorni, gli chiederei troppo. Si era anche fermato prima di Genova, ma può essere un'opzione a gara in corso".