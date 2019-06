© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Lazzari (25) è uno dei primi obiettivi della Lazio. L'edizione cartacea del freepress Leggo scrive che il club capitolino è pronto a intavolare una maxi-trattativa con la SPAL, la società emiliana però non è disposta a fare sconti e per cedere il suo gioiello chiede 20 milioni di euro. Il club di Claudio Lotito segue anche Andrea Petagna (23) ma è difficile ipotizzare che la Lazio sborsi 40 milioni di euro per due giocatori. L'attaccante potrebbe però muoversi in prestito oneroso con diritto di riscatto.