Lazio, le combinazioni per gli ottavi: pass con una vittoria. Ma può arrivare anche perdendo

vedi letture

A una vittoria dagli ottavi di finale di Champions League. La Lazio, che questa sera scenderà in campo contro il Borussia Dortmund, staccherebbe il pass con un successo dei tedeschi, a prescindere dal risultato di Brugge-Zenit. Ma, per superare la fase a gironi potrebbe bastare addirittura un pareggio o anche una sconfitta, purché i belgi perdano contro i russi: a quel punto, entrambi sarebbero a -4 dai biancocelesti. In caso di sconfitta a Dortmund e contestuale vittoria o pareggio del Bruges, infine, i ragazzi di Simone Inzaghi sarebbero costretti ad aspettare l’ultima giornata per superare il girone: basterebbe comunque non perdere all’Olimpico.