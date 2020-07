Lazio, Leiva: "Niente scuse o alibi, da questa situazione si esce con la forza del gruppo"

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Sassuolo è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: "Certamente adesso non dobbiamo trovare scuse e alibi. Il momento non è facile, abbiamo perso tre partite di fila e le cose non stanno andando come immaginavamo. Ora bisogna parlare poco e trovare una soluzione. Come? Cose semplici e tutti uniti, senza scaricare le colpe. Siamo una squadra e ora dobbiamo cercare di finire nel migliore dei modi. No, non ci siamo sentiti sotto pressione anche se una squadra come la Lazio è abituata a vincere".

Cosa fare in vista dei prossimi incontri?

"Con la forza del gruppo possiamo uscirne. C'è ancora da fare per raggiungere la Champions e non dobbiamo pensare troppo avanti. Con lo staff parleremo e lavoreremo sui prossimi incontri, non pensare troppo in là".

Sulla partita.

"Sapevamo che il Sassuolo fosse tornato molto bene dal lockdown. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma abbiamo segnato poco. Poi siamo calati ed è mancata la concentrazione. Stiamo uniti e facciamo le cose semplici. Abbiamo già dimostrato di poter uscire dai momenti difficili".