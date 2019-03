Lazio, Leiva segnala Alberto Moreno a Tare: lo spagnolo ieri a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci di mercato lo vogliono vicino alla Lazio, mentre nelle scorse ore Alberto Moreno è stato a Roma. La società biancoceleste, almeno per il momento, non c'entra niente: lo spagnolo infatti ha passato qualche ora con Lucas Leiva, conosciuto ai tempi del Liverpool, una giornata immortalata sui social con le famiglie dei due calciatori. Il terzino sinistro, che può giocare anche nel ruolo di Lulic, è in scadenza a giugno con i reds ed ecco spiegato il motivo per cui Leiva lo ha segnato al ds Igli Tare. Lo scrive Leggo nella sua edizione odierna.