Lazio, Lotito: "La squadra deve crederci, importante per noi il supporto del pubblico"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match casalingo contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma.

Sarri gioca un calcio perfetto per notti come questa.

"Sicuramente Maurizio è un maestro di calcio, vive h24 calcio con passione, trepidazione e dedizione".

Immobile ha detto che la Lazio deve fare di tutto per ripagare gli sforzi fatti per arrivare fin qui.

"Ha ragione. Questa è una squadra che, con le avversarie più attrezzate, si è mostrata all'altezza. Deve crederci, i risultati sono legati allo spirito di gruppo. Tutti insieme devono lavorare per raggiungere gli obiettivi".

Questa sera saranno in 55.000 a sostenere la Lazio.

"Questa partita sono 60.000 paganti. Noi abbiamo una media di circa 46.000 spettatori fissi, è un grande traguardo. La gente ha iniziato a capire l'importanza di un progetto e di dare speranza a un futuro e questa squadra avrà un futuro radioso. E' grazie anche ai tifosi se andiamo avanti, esprimendo le nostre potenzialità al meglio con il supporto del pubblico".