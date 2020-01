© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Repubblica di Claudio Lotito, che parla così dei colpo di mercato a cui è più legato e non solo: "Ce ne sono tanti che andrebbero ricordati, quello che sta facendo la storia del club anche nel mondo è sicuramente Milinkovic-Savic, per le quotazioni che sono state date. Quello che non rifarei? Il riscatto di Zarate a 22 milioni, ero all'inizio e dovevo fare investimenti per dare segnali di crescita di qualità tecnica e sportiva. Una scelta non molto oculata per quello che si è rivelato dal punto di vista comportamentale. Mi sarei aspettato molto di più".