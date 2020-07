Lazio, Lotito potrebbe mandare la squadra in ritiro in caso di debacle con l'Udinese

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, spiega il Corriere dello Sport, non è per niente soddisfatto delle ultime prestazioni della sua squadra. Per questo, se la situazione non dovesse migliorare nella prossima sfida contro l'Udinese, il numero uno biancoceleste potrebbe prendere provvedimenti: nello specifico, per il quotidiano, in caso di nuova debacle la squadra potrebbe essere spedita in ritiro fino al 20 luglio, giorno del match contro la Juventus. Al momento questa è solo un'ipotesi, ma Lotito ci sta pensando per spronare la squadra.