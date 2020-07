Lazio, Lotito studia la crisi. Colloquio con lo staff medico: occhi sull'alimentazione

Dopo aver parlato con squadra e dirigenza Claudio Lotito ha completato il suo giro d'orizzonte per capire il momento attuale della Lazio incontrando martedì lo staff medico diretto da Ivo Pulcini. Come riporta il Corriere dello Sport il cambio dei metodi di alimentazione, dovuto all'ingresso di un nuovo nutrizionista nelle scorse settimana, potrebbe aver inciso sulle prestazioni della squadra di Simone Inzaghi. Un risvolto, questo, che però sembra non bastare per spiegare completamente il repentino caldo di rendimento della Lazio post lockdown, soprattutto in considerazione del mancato recupero degli infortunati che limitano non poco le scelte del tecnico in vista delle ultime giornate di campionato.