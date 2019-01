Il numero uno rigetta le accuse dopo la sfida di Coppa Italia contro il Novara.

Il patron della Lazio Claudo Lotito, questa mattina è tornato a parlare dei presunti cori razzisti durante la partita di Coppa Italia tra Lazio e Novara. “In uno stadio semi-deserto i cori si sarebbero sentiti. Invece chi era allo stadio nessuno ha sentito nulla, nemmeno io, tanto è vero che la giustizia sportiva ha ritenuto di non fare nessun tipo di considerazione. Sta diventando una psicosi, una situazione ridicola. La società non deve pagare nulla perché questi cori non li ha sentiti l’arbitro, non li ha sentiti la procura e nemmeno il quarto uomo. Gli unici cori che si sono sentiti sono quelli nei miei confronti dei tifosi del Novara. Devono essere messe in campo tutta una serie di azioni volte a reprimere certi episodi, quando questi però sono palesi, evidenti e percepibili. Invece così si rendono le società ostaggio dei comportamenti di dieci stupidi”, evidenzia ilmessaggero.it.