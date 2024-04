Lazio, Lotito: "Tudor allenatore da combattimento. L'unione fa la forza"

Nel corso della festa dei 25 del Lazio Club Zagarolo, il presidente biancoceleste Claudio Lotito si è soffermato su Igor Tudor: "Oggi è arrivato un allenatore da combattimento perché la Lazio è sempre stata una squadra e una società da combattimento e la forza di questa società sono sempre stati i tifosi. Quando i tifosi credono in un progetto e sostengono un progetto si ottengono i risultati. L'unione fa la forza, noi dobbiamo essere uniti, ognuno con il proprio ruolo perché nessuno deve dimenticare la storia di questa società.

La Lazio è morta? La Lazio vive, ha un allenatore determinato, combattivo, bastone e carota o pedali o pedali. Serve la voglia, lo spirito di gruppo, la voglia di portare a casa i risultati e i risultati si portano avanti tutti insieme perché questa squadra esiste perché ci sono i tifosi".

"Tante squadre oggi possono ottenere risultati sportivi - ha commentato come riporta Lalaziosiamonoi.it - noi abbiamo perso con squadre più abbordabili e questo è sintomo di un problema di testa come hanno dimostrato i fatti con l'allenatore che se n'è andato. Ci tengo a chiarire che Sarri è andato via ma io ho pagato gli stipendi fino a giugno, io non ho risparmiato niente".

