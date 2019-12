Lazio, Lucas Leiva: "Abbiamo imparato tanto dai nostri errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match vinto contro la Juventus, il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto una bella festa stasera. Era una grande partita contro una grande squadra e abbiamo meritato. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, poi nella ripresa abbiamo creato tanto - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Loro non ci hanno pressato come nel primo tempo e con la forza che abbiamo lì davanti ci siamo resi pericolosi. Abbiamo imparato tanto dai nostri errori. Il gol di Luiz prima dell’intervallo ci ha dato tanta fiducia, loro avevano iniziato meglio. Poi abbiamo meritato e ora dobbiamo continuare così. Siamo una squadra forte, ma la strada è molto lunga. Per noi è una vittoria importantissima: la Juventus è la squadra migliore in Italia e sono tre punti pesanti. Siamo al terzo posto quasi a metà stagione. Dobbiamo migliorare, ma giocando da squadra continueremo a vincere. In questi anni abbiamo vinto una Coppa Italia e una Supercoppa e siamo andati spesso vicini alla Champions: siamo cresciuti, eppure possiamo ancora migliorare tanto. Nel calcio tutto può cambiare in una partita. Il mio ruolo? Per me è un piacere, loro davanti fanno la differenza. Io sto giocando diverso rispetto al mio ruolo, giocando in maniera meno offensiva per dare più protezione visti i giocatori che abbiamo lì davanti. Devo star bene fisicamente per fare grandi prestazioni. A Formello abbiamo creato un bell’ambiente, siamo contenti di giocare alla Lazio. Se continuiamo così vinceremo ancora tante partite".