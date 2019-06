Lazio, Luis Alberto replica a Lotito: "Quello che ha detto non va bene"

Luis Alberto replica alle dichiarazioni di Claudio Lotito. E lo fa in maniera piuttosto dura, netta, ai taccuini della testata andalusa 'Abc de Sevilla': "Ci sono cose che non capisco. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Non va bene. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, oggi lo faccio perché devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà”.

Luis Alberto ha smentito contatti col Siviglia, rivelando che fino a questo momento il club andaluso ha palesato interesse solo attraverso i suoi procuratori. Però non nasconde di voler eventualmente lavorare con l'ex ct della Spagna: "Lopetegui sa come ottenere il meglio da me. Mi conosce bene, è un tecnico che cura molto l'aspetto psicologico. Mi ha sempre detto che dovrei mantenere il miglior livello di prestazioni possibili per lungo tempo, su questo si basa il calcio moderno. Tengo sempre a mente questo suo insegnamento".