Lazio, Lulic: "Chiudere il 2019 con la Supercoppa sarebbe incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la cena di Natale del club biancoceleste, il capitano della Lazio Senad Lulic è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Channel: "È un momento molto positivo, quando si vincono partite come quelle di ieri è normale avere entusiasmo. Siamo uniti, ci crediamo sempre e ci divertiamo sia fuori che dentro il campo. Non sono un caso tutte queste rimonte. Ora c'è la finale di Supercoppa, ci arriviamo con un certo livello di maturità, sono contento di non essere stato ammonito a Cagliari, visto che ero diffidato. La finale è una gara da tripla, può succedere di tutto: chiudere l'anno con un trofeo sarebbe incredibile. Vogliamo continuare sulla stessa strada delle ultime partite. Faccio gli auguri di Natale a tutti i tifosi biancocelesti".