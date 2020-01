© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'idea della Lazio, in vista del mercato di gennaio, è quella di non muovere praticamente niente. Tanto in entrata come in uscita. L'unica eccezione, spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbe riguardare Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo. La Lazio segue il giocatore già dall'estate e se nelle prossime settimane dovessero crearsi delle opportunità il ds Tare potrebbe decidere di affondare il colpo. Per convincere il Salisburgo servirà una proposta basata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30-35 milioni di euro.