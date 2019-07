© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Milinkovic-Savic sembra ormai certo. Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, il centrocampista serbo presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Si aspetta solo la cessione di Pogba da parte dei Red Devils, il vero nodo della trattativa che darà il via all'effetto domino di cui si parla da giorni. L'agente di Milinkovic-Savic ha trovato l'intesa con il Manchester United: 6 milioni di ingaggio al giocatore e 10 milioni di commissioni. La distanza è con la Lazio. Lo United offre 75 più bonus ma Lotito non vuole scendere sotto i 90 milioni. Il numero uno biancoceleste non ha fretta perché sa che alla fine vincerà questa battaglia