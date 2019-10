Lazio, Milinkovic-Savic: "Luis Alberto? Ci intendiamo, buon inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Celtic, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato anche di Luis Alberto e del suo momento in biancoceleste: "Ci intendiamo, quest'anno abbiamo iniziato l'anno bene e ci capiamo tutti insieme e andremo avanti con ottime prestazioni. Mi trovo bene, sto bene qui. Delle partite precedenti è mancata un po' di concentrazione ed è lì che dobbiamo migliorare, così come nella mentalità dal primo minuto".