© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera Sergej Milinkovic-Savic incontrerà nuovamente la squadra di uno dei suoi più grandi estimatori, ovvero Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter ha iniziato a pensare a lui fin dai tempi della Juve e ha continuato a farlo anche in nerazzurro. Purtroppo per Conte, non poteva spendere 80 milioni per un solo giocatore e ha così preferito spenderli per Barella e Sensi insieme. Ciò non vuol dire che non ci riproverà nel prossimo futuro, visto che Conte chiede a gran voce un altro centrocampista fisico e di qualità, un profilo del tutto simile allo stesso serbo laziale. A riportarlo è Il Corriere della Sera.