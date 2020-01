Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo centrale, Caicedo dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match di cartello all'Olimpico, dove tra poco scenderanno in campo Lazio e Napoli. I capitolini, reduci da nove vittorie consecutive in campionato, vogliono continuare la loro striscia positiva e mettere pressione alla coppia di testa. La squadra campana, invece, cerca un successo arrivato solo una volta nelle ultime dieci partite disputate.

Simone Inzaghi ritrova Lucas Leiva ma non recupera Correa. Dal primo minuto, con Ciro Immobile, ci sarà Felipe Caicedo. Torna Luis Alberto dopo aver scontato la squalifica. Problemi di formazione per Gennaro Gattuso, che deve rinunciare a Koulibaly e Meret: in porta c'è Ospina, mentre Di Lorenzo fa coppia con Manolas al centro della difesa. Davanti confermato il tridente Callejon-Milik-Insigne.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.