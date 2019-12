Lazio, niente regali a gennaio: Inzaghi dovrà contare su quelli che ha

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono pochi ma buoni, come spiega Il Corriere della Sera. I giocatori laziali, reduci da otto vittorie consecutive, rimarranno quelli anche dopo il mercato di gennaio, nonostante la necessità di avere un rincalzo sulla sinistra che possa battagliare - e magari prendere il posto - di Senad Lulic, vista la crescita esponenziale di Manuel Lazzari sull'out di destra. Lo Scudetto non è un obiettivo, ma la Champions sì: per centrarla Simone Inzaghi non avrà altri rinforzi in vista della sosta invernale.