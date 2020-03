Lazio, non solo Barcellona: Luiz Felipe entra nel mirino del Bayern Monaco

Il Bayern guarda con occhio attento in Italia per rifondare il proprio reparto arretrato e ha messo nel mirino anche Luiz Felipe, perché risponde perfettamente a quello che è il progetto tecnico dei dirigenti bavaresi: secondo LaLazioSiamoNoi.it, dopo aver attirato le attenzioni del Barcellona ora il brasiliano sarebbe entrato nelle mire anche della società monegasca. Non cambia però l'intenzione di Lotito, che ha pronta una offerta di rinnovo per trattenere il gioiello alla corte di Simone Inzaghi.