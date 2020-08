Lazio, non solo Borja Mayoral in attacco: se parte Caicedo, occhio anche a Wesley e Muriqi

Uno o due attaccanti. La Lazio continua a lavorare per puntellare la rosa di mister Simone Inzaghi in vista del triplice impegno della prossima stagione: Serie A, Coppa Italia e, soprattutto, Champions League. Oltre al jolly David Silva , l'obiettivo del ds Tare è sicuramente rinforzare l'attacco.

La prima casella nel reparto avanzato, come riporta oggi il Corriere dello Sport, dovrebbe quindi toccare all'altro spagnolo Borja Mayoral, operazione in via di definizione col Real Madrid per circa 15 milioni di euro. Se poi dovesse partire Felipe Caicedo , tuttavia, attenzione al ritorno di fiamma per Wesley dell'Aston Villa e all'interesse per quel Vedat Muriqi del Fenerbahce di cui vi abbiamo parlato ieri proprio su queste colonne .

Lazio attivissima sul mercato, dunque, nell'intento di chiudere almeno due colpi nelle prossime ore.