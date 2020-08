Lazio, obiettivo Gagliardini per ringiovanire la mediana: costa 15 milioni di euro

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, una delle idee in casa Lazio per migliorare il centrocampo in vista della prossima stagione porta al nome di Gagliardini, potenzialmente in uscita dall'Inter. Il giocatore piace molto a Simone Inzaghi anche se il costo del cartellino non è banale: 15 milioni di euro.