Lazio, obiettivo Rafa Silva: Lotito ci prova. Contatti col Benfica, trattativa difficile

La Lazio prova il colpo Rafa Silva. Nelle ultime ore sono stati avviati alcuni contatti con l'entourage del calciatore, che ha il contratto in scadenza con il Benfica il prossimo 30 giugno 2024 e non intende rinnovare, ma la trattativa è molto complicata, visto che il club lusitano non ha intenzione di privarsi del calciatore in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it Maurizio Sarri stravede per il calciatore, visto che può agire in tutti i ruoli dell'attacco e Claudio Lotito vorrebbe fare un regalo al suo allenatore, continuando anche a portare avanti il processo di rinnovamento della squadra.

Il presidente prepara l'offerta.

Lotito proverà, anche tramite gli agenti di Rafa Silva, a convincere il Benfica a cedere subito il classe 1993, mettendo sul piatto una proposta comunque in linea col valore di un giocatore di 31 anni e in scadenza tra sei mesi. La società biancoceleste non vorrebbe spendere più di 3-4 milioni, ma è difficile che il Benfica accetti una cifra del genere. Nonostante questo il patron proverà a portare il giocatore alla Lazio, puntando anche sulla voglia del portoghese di provare una nuova avventura. Oltre a questo nell'operazione potrebbero essere inseriti alcuni bonus per provare a convincere i lusitani. Nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti, per capire realmente i margini della trattativa.

I numeri in questa stagione.

Rafa Silva è uno dei migliori elementi nella rosa di Schmidt e fino a questo momento, in 30 partite stagionali, ha segnato 11 gol e servito 11 assist. Il Benfica è secondo in campionato, a un punto di distanza dallo Sporting capolista, e sarà poi impegnato nei playoff di Europa League, dopo la retrocessione dalla Champions per il terzo posto raggiunto nel girone dov'era presente anche l'Inter.