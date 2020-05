Lazio, oggi il secondo tampone: da domani via libera al gruppo squadra

Inzaghi dovrà pazientare ancora qualche ora prima di poter dirigere un allenamento collettivo: una normalità nell’era pre-Covid, un eccezionale conquista invece di questi tempi. Per avere il semaforo verde serve il secondo tampone, che verrà fatto oggi a Formello e che segue il primo effettuato- da addetti esterni - venerdì scorso. Due controlli a quattro giorni di distanza, senza andare a utilizzare strutture private, proprio come previsto dal protocollo approvato dalle istituzioni governative. In questo modo l’intero gruppo squadra sarà pronto e autorizzato a ricominciare la vera attività completa da domani, alla vigilia della riunione di giovedì 28 in cui Spadafora deciderà e comunicherà la data della ripartenza del campionato.