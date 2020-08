Lazio, oggi si può chiudere per Fares: la SPAL chiede 10 milioni di euro

Sono giornate decisive per l’approdo di Mohamed Fares alla Lazio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, oggi si potrebbe cercare l’intesa per il passaggio in biancoceleste dell’esterno della SPAL. I ferraresi erano propensi a cedere il giocatore sulla base di 6,5 milioni di euro più 1,5 di bonus mentre ora vorrebbero solo contanti per una cifra che si aggirerebbe sui 10 milioni di euro.