Lazio-Parma, le formazioni ufficiali: Inzaghi non cambia, D'Aversa sì

Diretta scritta su TMW a partire dalle 15!

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Parma, gara delle 15 valida per il 28° turno di Serie A in programma tra poco meno di un'ora all'Olimpico. Nella Lazio Inzaghi conferma l'undici di una settimana fa: fuori Immobile per squalifica, dentro il tandem Correa-Caicedo, che ha già incantato nel derby capitolino stravinto due settimane fa. Luis Alberto agirà da mezzala, al suo fianco ancora Milinkovic-Savic e Leiva. Sulla sinistra toccherà a Lulic, a destra Marusic e non Romulo. Acerbi e Radu confermati nel pacchetto difensivo, così come Patric che vince il ballottaggio con Bastos e Luiz Felipe.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo.

A disposizione: Proto, Alia, Badelj, Bastos, Capanni, Cataldi, Durmisi, Jordao, Luiz Felipe, Neto, Parolo, Romulo, Wallace.

Allenatore: Inzaghi.

Per quanto riguarda i crociati invece sorprende la scelta di schierare Biabiany al centro del campo, come mezzala, una chiara risposta all'emergenza in mezzo, anche se in panchina ci sono ben tre centrocampisti centrali (Machin, Diakhatè e Dezi). Nel tridente dunque spazio a Siligardi al fianco di Inglese e Gervinho, con Dimarco ancora titolare a sinistra, preferito dunque a Bastoni con Gagliolo centrale al fianco di Alves. Completano il centrocampo Kucka e Rigoni, quest'ultimo presumibilmente come mediano centrale.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Biabiany; Siligardi, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Brazao, Gobbi, Gazzola, Bastoni, Diakhate, Machin, Dezi, Schiappacasse, Sprocati, Davordzie, Ceravolo.

Allenatore: D'Aversa.