Lazio, Parolo: "Iniziare subito con il piede giusto"

Udinese-Milan 1-0. Decide Becao, rossoneri mai scesi in campo

Tutti aspettano il nuovo corso del Milan di Marco Giampaolo, nella speranza di vedere in soffitta un calcio magari efficace ma poco spettacolare per una filosofia che richiama all'era Sacchi (che del resto ne ha benedetto l'ingaggio). Ma il tecnico di Bellinzona non ha né Gullit né...