Lazio, Parolo: "Pensiamo alla prossima. Scudetto un sogno, Champions obiettivo"

Marco Parolo ha analizzato la sconfitta subita contro il Milan ai microfoni di Lazio Style Radio: “La partita è stata fino alla terza rete decisa da due episodi, una deviazione e un rigore. In questo periodo situazioni del genere incidono molto, se avessimo pareggiato con Lazzari sarebbe stato diverso, dopo il 3-0 è stato difficile reagire anche mentalmente. Dobbiamo resettare la gara di oggi e ricarcarci in vista della gara di martedì, ci attende una partita importante da dove possiamo ripartire. Siamo a 7 punti dalla Juve e quello dello scudetto era un sogno ma l’obiettivo della stagione era un altro ovvero la Champions. Abbiamo le nostre consapevolezze, poi le tante assenze hanno influito, non è facile in questo momento del campionato. Si cancella e si va avanti perché l’obiettivo è finire nel miglior modo lo stagione raggiungere la Champions e fare il maggior numero di punti possibile e vedere dove arriveremo. Abbiamo ancora due giorni per recuperare, speriamo di recuperare anche qualche altro giocatore oltre Caicedo e Immobile che torneranno. Paquetà? Ci vuole rispetto per l'avversario e in quel momento non l’ha dimostrato, però è finita lì".