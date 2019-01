© foto di Federico Gaetano

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, a pochi minuti dalla sfida di Napoli ha parlato a Sky Sport: "Se il Napoli è secondo in classifica è merito di tutto il gruppo, quindi le assenze non peseranno. Il Napoli merita di essere dov'è, noi vogliamo dimostrare di essere maturati per raggiungere il quarto posto, ma si deciderà a maggio".