Lazio, Patric l'imbattuto della rosa: con lui in campo mai parziali negativi

A novembre, dopo la vittoria sul Lecce, il dato era pazzesco: con Patric in campo la Lazio aveva un parziale di 15 punti su 15 disponibili. Era l'unico che aveva sempre vinto nei minuti in cui era sul terreno di gioco. Perché nella prima sconfitta in campionato, a Ferrara contro la Spal, era uscito dopo il primo tempo, quando il tabellone ancora segnava il vantaggio di Immobile, mentre era rimasto in panchina a San Siro, nel secondo e ultimo ko in A (25 settembre). Adesso, quattro mesi dopo, non può vantare più questo record, ma rimane a essere l'unico imbattuto nella rosa biancoceleste, considerando quelli che hanno giocato più di dieci partite. E non solo in campionato, dato che in Europa League ha giocato soltanto contro il Cluj all'Olimpico, nella gara vinta 1-0 dai biancocelesti. In Coppa Italia è stato utilizzato da Inzaghi contro la Cremonese (ha anche segnato), mentre nel ko di Napoli ai quarti è subentrato a metà ripresa, quando il punteggio era già di 1-0: con lui in campo il parziale è stato di 0-0. Così se a novembre poteva essere una casualità, ora non più. Perché i numeri confermano che Patric è cresciuto, si è guadagnato la stima della squadra e la fiducia dell'allenatore (e dei tifosi, che l'hanno sempre criticato).