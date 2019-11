Lazio, Patric: "Sento la fiducia di Inzaghi. Obiettivi? Puntiamo in alto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell’inaugurazione del Lazio Style di Valmontone, il difensore biancoceleste, Patric, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Questo è un momento positivo per noi, speriamo di continuare così, adesso è ancora più bello incontrare i tifosi, l'ambiente è più tranquillo".

È presente anche Adekanye, si trova bene con lui?

"Sì, anche se è più giovane di me abbiamo giocato al Barcellona insieme. Si è integrato bene e ci sta dando una grande mano".

Le piace il nuovo ruolo da centrale di destra nella difesa a tre?

"Sì, mi sento bene e spero di poter migliorare e crescere ancora di più".

La tifoseria ha cambiato atteggiamento con lei?

"Sì, sono contento e spero di fare una grande stagione insieme alla squadra. Il mister mi dà fiducia, mi piace giocare la palla visto che vengo dal Barcellona dove lo si fa tutti. Mi piace costruire il gioco da dietro, per questo forse sono più protagonista".

La sosta arriva nel momento giusto?

"Non cambia molto una settimana di sosta. Ci stiamo allenando duramente anche senza i nazionali. Vogliamo continuare così fino a Natale, oltre ai risultati c'è anche il bel gioco".

Quel è il vostro obiettivo?

"Non ne abbiamo, vogliamo fare bene in ogni partita. Siamo una squadra forte e dobbiamo puntare il più in alto possibile":

Luis Alberto meritava la chiamata in Nazionale?

"Sì, se la meritava ma sappiamo che in Spagna ci sono tanti giocatori forti. Deve accettare la scelta e continuare così, la prossima volta verrà convocato".