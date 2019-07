© foto di Federico Gaetano

Il Bordeaux resta in pressing per Milan Badelj (30), centrocampista che può salutare la Lazio nel giro delle prossime settimane. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che Paulo Sousa lo vorrebbe con sé in Ligue 1, il ritorno alla Fiorentina sembra sempre più difficile mentre Claudio Lotito chiede otto milioni di euro per lasciarlo partire.

Plusvalenza biancoceleste - Badelj è arrivato a Formello a parametro zero un anno fa, adesso potrebbe salutare per una cifra piuttosto importante.