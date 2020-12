Lazio, per Caicedo serve un'offerta da 9 milioni. Altrimenti resta e rinnova

Felipe Caicedo via dalla Lazio? Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, il giocatore, nonostante il periodo non facile, vuole restare Roma. Nonostante i rumors che arrivano da Firenze (e non solo), nessuno a Firenze si è fatto vivo. Caicedo quindi sembra destinato a restare e addirittura a rinnovare il suo contratto di un altro anno, a meno che qualcuno non si presenti da Lotito con un'offerta di circa 9 milioni di euro.