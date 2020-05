Lazio, per Milinkovic-Savic sarà addio o (terzo) rinnovo: Tare vuole farlo felice

Se nelle settimane scorse era stato il PSG a fare i passi più concreti (suoi emissari erano stati spesso all'Olimpico), nelle ultime settimane si è fatto di nuovo sotto il Manchester United: sarà addio alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic, o rinnovo, come spiega la Gazzetta dello Sport oggi. La possibilità che il giocatore resti alla Lazio pertanto non è affatto da escludere. Se dovesse accadere, scatterebbe l’ennesimo rinnovo contrattuale, il terzo in tre anni: nell’ultimo il serbo è arrivato ad un ingaggio di 3,5 milioni bonus compresi. Con quello nuovo i 3,5 milioni gli sarebbero garantiti come parte fissa, a cui andrebbero poi aggiunti i bonus. In cuor suo il serbo spera di spiccare il volo