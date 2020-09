Lazio, più Hoedt che Mustafi: Bastos però blocca il mercato in entrata

Bastos blocca l'acquisto di un rinforzo per la difesa. L'addio dell'angolano, in scadenza nel 2021, è la condizione necessaria per l'acquisto di un altro centrale necessario per migliorare il reparto. Hoedt e Mustafi sono le due piste più calde in questo momento, ma tutto è legato alla cessione di Bastos. Sembrava essere imminente e lo sembra tutt'ora ogni giorno, ma la situazione è in stand-by tanto che ieri era ancora in campo a Formello. Non si è convinto del tutto ad accettare le squadre che per il momento hanno manifestato il maggior interesse: il Besiktas e l'İstanbul Başakşehir dalla Turchia e l'Al-Shabab dagli Emirati.

La Lazio conta di venderlo per regalare a Inzaghi l'ultimo tassello per completare la rosa. È molto vicino Wesley Hoedt, 26enne olandese mancino di piede. Tare lo conosce bene, lo ha preso a parametro zero dall'AZ nel 2015. È rimasto a Roma per 2 anni, lavorando anche nella prima stagione di Inzaghi, prima di alcuni dissidi e la seguente cessione per 17 milioni al Southampton. Ora vorrebbe tornare, lui ha bussato alla porta di Formello per chiederlo. La Lazio ci ha riflettuto e Inzaghi, dopo un colloquio telefonico, avrebbe anche dato il suo consenso. L'operazione si farà in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a 7,5. L'altra candidatura in ballo è Mustafi dell'Arsenal. Classe '92, campione del mondo con la Germania nel 2014, è in scadenza nel 2021. Portali inglesi parlano già di un'offerta - di circa 10 milioni di euro - dei biancocelesti: secondo il 'Sun' sarebbe pronto un contratto quinquennale per l'ex Sampdoria a 2,5 più bonus. Per fattibilità e costi dell'operazione, Hoedt rimane in netto vantaggio su Mustafi. Tutto però è legato all'uscita di Bastos: se non andrà via, i cancelli di Formello non si apriranno per alcun arrivo dall'esterno.