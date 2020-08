Lazio, posticipata di un giorno la partenza per Auronzo: avverrà lunedì 24

Partenza per il ritiro posticipata di un giorno per la Lazio, che lo ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale: "Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020". Sembra che dietro la scelta ci sia l'intenzione dei biancocelesti di fare un secondo giro di tamponi per tutto il gruppo squadra.