Lazio, preso Sabiri: il centrocampista si è liberato a zero dal Paderborn. Venerdì sarà a Roma

Non solo Wesley Hoedt. La Lazio, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha infatti chiuso per l'arrivo di Abdelhamid Sabiri del Paderborn, centrocampista di 23 anni che si è liberato a zero dai tedeschi. I biancocelesti pagheranno un bonus al suo ormai ex club e venerdì sarà a Roma.