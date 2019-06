Lazio, pressing sul Bruges per Wesley: si può chiudere a 15 più bonus

© foto di Federico Gaetano

La Lazio continua a lavorare col Bruges per l'attaccante Wesley. Obiettivo di mercato biancoceleste da oramai diversi mesi, per il suo cartellino il club belga continua a chiedere una cifra importante, non inferiore ai 20 milioni fra parte fissa (15) e bonus (5). Le operazioni vanno avanti, la Lazio può dare la zampata finale nelle prossime ore. Questo il punto di Sky Sport.