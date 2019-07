Il Manchester United punta dritto su Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Sky Sport i Red Devils non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista della Lazio ma sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro. Claudio Lotito ne chiede però almeno 100 e per questo la prima proposta potrebbe essere rifiutata.