Lazio, proposto il rinnovo a Caicedo. Ma il Boca non molla l'attaccante

Nella serata di sabato, racconta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito e Igli Tare hanno proposto il rinnovo di contratto a Felipe Caicedo. Ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste, la dirigenza ha messo sul piatto un ingaggio che supera i 2 milioni di parte fissa più prolungamento fino al 2021 o 2022.

Il Boca Juniors sullo sfondo - L'ecuadoriano ha incassato la proposta e preso tempo, col Boca Juniors che resta fortemente interessato a lui: gli xeneizes per convincerlo avrebbero pronto un triennale a cifre superiori a quelle biancocelesti e nel caso in cui dovesse arrivare l'ok del giocatore Burdisso (ds argentino) presenterebbe alla Lazio una proposta da 7 milioni di euro per il cartellino.