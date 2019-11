Primo appuntamento dell'anno del progetto “Lazio nelle scuole”. Oggi Caicedo, Parolo e Proto hanno visito l’Istituto Comprensivo Cittá dei Bambini. Queste le parole del portiere: "La prima maglia che ho ricevuto è stata quella di Zenga. Poi sono cresciuto, il mio idolo era Buffon. L’ho incontrato 2 anni fa, in Champions in Juventus-Olympiakos, ero timoroso di parlare con lui. È uno umile, tanti si pensano fenomeni, lui ha vinto tutto tranne la Champions ma è gentilissimo. Sono rimasto impressionato".

La violenza negli stadi:

"Ho giocato in Grecia, lì i tifosi sono un po’ più aggressivi. Ho giocato una partita con il PAOK, non abbiamo giocato la partita ma l’abbiamo vinta a tavolino 3-0 per un’aggressione all’allenatore. Dentro lo stadio ci vuole rispetto per i giocatori, gli allenatori e gli arbitri. Lo stadio è un po’ dove ci deve essere una festa, non per creare disordini".