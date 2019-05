Lazio, quale futuro per Bruno Jordao? Domani crocevia importante

© foto di Federico Gaetano

Quella di domani contro il Torino, scrive Lalaziosiamonoi.it, sarà una giornata importante per capire qualcosa in più sul futuro biancoceleste di Bruno Jordao. Il centrocampista infatti dovrebbe partire titolare nell'ultima stagionale e nelle prossime settimane la Lazio dovrà discutere del suo futuro con l'agente Jorge Mendes. Le ipotesi, al momento, sembrano essere sostanzialmente due: restare per entrare a pieno titolo nelle rotazioni della prima squadra o partire in prestito. E la gara di domani, come detto, potrebbe dare segnali importanti in un senso o nell'altro.