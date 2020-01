Lazio, Radu: "Punto guadagnato, non siamo stati brillanti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine dell'incontro pareggiato contro la Roma, il difensore della Lazio Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dal derby abbiamo ottenuto un punto guadagnato. Oggi non siamo stati brillanti, il pareggio ce lo teniamo molto stretto perché la Roma ha giocato meglio. La Roma, dopo la gara con la Juventus, oggi ci ha sorpresi. Ad inizio gara eravamo tutti sicuri di vincere, i giallorossi ci hanno sorpresi con una grande pressione impedendoci di uscire: abbiamo sofferto a livello di gioco per questo motivo. La nostra costruzione parte sempre dal basso, oggi non ci siamo riusciti. Stasera abbiamo combattuto e lottato per portare a casa la vittoria: siamo contenti del pareggio e per aver dato tutto per ottenerlo. Non siamo stanchi, abbiamo sofferto solo la pressione molto aggressiva della Roma. Abbiamo preparato il derby con tanti giorni a disposizione, la stanchezza dopo due giorni passa. Il gioco dei giallorossi è stato migliore rispetto al nostro”.