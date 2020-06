Lazio, Radu: "Questa Lazio ha carattere, non molliamo mai"

vedi letture

La Lazio batte il Torino e torna a far sentire il fiato sul collo alla Juventus, impegnata contro il Genoa e distante al momento una sola lunghezza. Uno dei protagonisti della vittoria biancoceleste è senza dubbio Stefan Radu, difensore laziale che ha sottolineato il carattere dei suoi compagni: "Un'altra rimonta, la squadra ha dimostrato dall'inizio del campionato di avere carattere. Abbiamo vinto tante partite alla fine e oggi la storia si è ripetuta: la Lazio non molla. Non è stato facile andare subito in svantaggio, il Torino si è chiuso molto bene e ci ha concesso pochissimo" le sue parole ai microfoni di Sky Sport. E pensare che Radu ha rischiato di non far parte di questa cavalcata che sta portando la Lazio a giocarsi lo scudetto a causa di qualche ruggine con l'ambiente: "Ho raggiunto il gruppo leggermente più tardi per alcuni problemi ma ho promesso che avrei dato tutto per questa squadra. Non è facile parlare di quanto successo ma ormai è passato. La prossima senza Immobile e Caicedo? "Sarà difficile ma la Lazio ha dimostrato di aver voglia di vincere anche ora che mancano alcuni giocatori" ha concluso.