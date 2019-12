© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine dell'allenamento a porte aperte di oggi, il difensore della Lazio Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel ringraziando così il pubblico di oggi: "Questo entusiasmo è incredibile, oggi quando siamo usciti sul campo per allenarci ho avuto le pelle d'oca. Speriamo di regalare tanti altri successi a questi tifosi, lo meritano. C'è tanto entusiasmo, adesso però arriva il difficile perché tutte le squadre vorranno battere una big come la Lazio. Adesso abbiamo la maturità giusta per fare il salto di qualità".