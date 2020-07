Lazio, Raul Moro il più giovane a debuttare con Inzaghi. Ma nella storia è solo 15°...

In origine fu Cristiano Lombardi, il primo dei giovani prodotti della Primavera della Lazio a debuttare con i grandi sotto la guida di Simone Inzaghi. L'esterno classe '95 - ora alla Salernitana - esordì a Bergamo, nella prima partita della stagione 2016-'17. E segnò anche un gol, che si rivelò determinante per il 3-4 finale. Raul Moro, invece, lunedì sera allo Stadium è stato l'ultimo ad aggiungersi alla lunga lista dei debuttanti con il tecnico piacentino, che conta in totale - compresi questi due - quindici giocatori. Gli altri sono: Murgia, Strakosha, Prce, Rossi, Spizzichino, Palombi, Jordao, Neto, Guerrieri, Armini, Capanni, Djavan Anderson, Falbo e appunto il baby spagnolo ex Barcellona. Che a 17 anni, 7 mesi e 15 giorni, è anche il più giovane tra questi. Se si tiene invece conto dell'intera storia ultracentenaria del club biancoceleste, scrive LazioPage, Raul Moro è 'soltanto' quindicesimo nella speciale classifica di esordi prematuri. A comandarla c'è Lorenzo De Silvestri, romano e tifoso laziale, che il 23 luglio 2005 in Intertoto (Tampere-Lazio 1-1) è stato mandato in campo da Delio Rossi a 17 anni e 2 mesi. Non viene calcolato nell'elenco André Anderson: nonostante sia stato preso giovanissimo, non ha mai giocato con la Primavera.