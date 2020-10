Lazio, Reina: "Contenti del risultato, queste partite fanno crescere"

vedi letture

La Lazio pareggia per 1-1 contro il Club Brugge e mantiene la testa del girone F di Champions League. Gran parte del merito va senza dubbio a Pepe Reina, autore di un paio di parate che hanno mantenuto in partita la squadra di Simone Inzaghi. "La Lazio ha messo tutto quello che aveva, il cuore e l'anima. Ci siamo svuotati, fino alla fine, e meritiamo rispetto. Eravamo quelli che eravamo, però si doveva fare bene. Non possiamo che essere contenti. Queste partite ti fanno crescere come gruppo e come giocatori. Abbiamo bisogno di tutti in questo momento, dobbiamo essere uniti più di prima" ha dichiarato il portiere spagnolo ai microfoni di Sky Sport.